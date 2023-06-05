الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"فلنسبح الرب".. إكليريكية المحرق تقدم أشهر ألحان صوم الرسل احتفالا به

جانب من العمل
جانب من العمل

تبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم، أول أيام صوم الرسل، واحتفالًا بهذه المناسبة أطلقت الكلية الإكليريكية للعلوم اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم للرُهبان الأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط، والمعروف بدير المُحرق، برئاسة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، عملًا كنسيًا لإحياء لحن «فلنسبح الرب» أشهر ألحان صوم الرسل على الإطلاق.

أدى اللحن الشماس الإكليريكي مينا ناجح برفقة لفيف من خوروس الكلية، بقيادة وإشراف القس أرساني المحرقي المُشرف الروحي على الكلية الإكليريكية ووكيلها.

وقدمت الكلية اللحن بلغته العربية المُتعارف عليها، وقام بتوزيعه موسيقيا وعزف آلة العود الموسيقار مينا مجدي، بينما شارك بالأداء من الخورس الشمامسة الإكلريكييين مينا سيد، مينا خلف، كريم سامح، فريد فتحي، أبانوب عزيز، بيتر سعد، والشمامسة أبانوب عماد، بيتر عوض، مايكل موريس.

تم التسجيل باستديو TRIO حيث قام بالهندسة الصوتية والمكساج مهندس الصوت أبانوب رشدي، بينما قام بالتصوير والإخراج المخرج مينا ظريف.

- كلمات اللحن

فلنسبح إسم الرب لأنه بالمجد تمجد
القرار:

صَعد إلى أعلى السموات وأرسل لنا الباراقليط.. روح الحق المعزي أمين الليلويا
جعل الأثنين واحدًا أي السماء والأرض
تعالوا يا جميع الشعوب لنسجد ليسوع المسيح
 هذا هو الله مخلصنا ورب كل جسد
ثالوث في واحد وواحد في ثالوث.. الآب ولأبن والروح القدوس.. روح الحق المعزى أمين الليلويا

كما يُشار إلى أن للحن لغتين أخرتين يُرتل بهما في الكنائس طيلة فترة صوم الرسل، وهما اللغتين اليونانية والقبطية.

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