أخبار فاتتك| تحذير من حملات الحج "الوهمية".. والتموين تؤكد: لدينا مخزون كافٍ من اللحوم

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية التي يهتم العديد بمتابعتها، ولذلك يرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

التموين: لدينا مخزون كاف من اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الإنتاج والإمداد لسلاسل السلع الغذائية، مشيرًا إلى أنه حصلت انخفاضات تصل إلى 2.5% من متوسط أسعار الحبوب في البورصات العالمية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بعد ترشح جهاد أزعور.. إلى أين تتجه معركة الرئاسة فى لبنان؟

بدأت تشتد المنافسة حول اختيار رئيس لبنان، بعدما وافقت عدة كتل نيابية ونواب مستقلون على ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية خلفًا لمرشحهم السابق النائب ميشال معوض، الذي أعلن اليوم الأحد عن سحب ترشحه من الانتخابات، والتيار الوطني الحر، بينما تدعم جهات أخرى المرشح سليمان فرنجيه.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

حالة الطقس اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى محافظات مصر

مع أولى الساعات الصباحية شغل بال آلاف من المواطنين معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في محافظات مصر عبر "جوجل"، وذلك قبل الخروج من المنزل لمعرفة حالة الطقس، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية بمصر عن كل تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 5 يونيو 2023.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5-6-2023 والقنوات الناقلة

مع بدء الساعات المبكرة في صباح اليوم، يدور في ذهن محبي الكرة وعشاقها معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5-6-2023 والقنوات الناقلة عبر "جوجل"، حيث يتضمن جدول موعد مباريات اليوم الإثنين 5 يونيو الحالي لقاءين بالدوري الألماني وفي الدوري المصري.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

التموين: صرف 25% من مقررات شهر يونيو والدفعة العاشرة من المنحة الاستثنائية

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 25% من مقررات شهر يونيو الجاري حتى الآن، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة العاشرة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الأمن العام السعودى يحذر من الاستجابة لحملات الحج "الوهمية"

حذّر الأمن العام السعودى المواطنين والمقيمين الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1444هـ عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)