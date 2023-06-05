وكيل "تعليم مطروح" يتابع فعاليات ورشة العمل المخصصة لمدراء ومعلمي مدارس العلمين

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، اليوم الإثنين، فعاليات ورشة العمل المخصصة لمدراء ومعلمي إدارة العلمين التعليمية بقاعة الاجتماعات في مدرسة سيدي عبدالرحمن الثانوية المشتركة وذلك ضمن برامج التنمية المهنية ومبادرة مركز التطوير التكنولوجي (طور وغير) لكيفية تأهيل الطلاب لصقل المهارات التعليمية والإلكترونية ومبادرة (ادعمني) والتي يشرف عليها التعليم الإبتدائي لتحسين المستوي اللغوي في القراءة والكتابة لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، أن تلك الحزم التدريبية تأتي مع انطلاقة النشاط الصيفي بالإدارات التعليمية، مشيراً إلى أن ورش العمل تأتي تحقيقاً لجودة منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الأداء المهني لأعضاء هيئة التعليم.

وأكد وكيل تعليم مطروح للمتدربين ضرورة تحقيق أقصي استفادة من فعاليات البرامج التدريبية وتبادل الخبرات بين المحاضرين والمعلمين لضمان المساهمة الفعالة في صقل المهارات التدريسية.

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