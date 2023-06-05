الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على حركة الصادرات والواردات بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 643 شاحنة و60 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 320 شاحنة و50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 323 شاحنة و10 سيارات.
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة بينما غادر  ثلاث  سفن وهي  بوسيدون إكسبريس، أمل والقاهرة.

 

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1750 طن بضائع و345 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهى آيل، بريدج  وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2540 راكب بموانيها.

 

الهيئة العامه لموانئ البحر الاحمر الصادرات والواردات تداول 10 آلاف طن بضائع عامة حركة الواردات مطار الغردقة موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع ميناء سفاجا

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