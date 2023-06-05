كيف نعى رواد السوشيال ميديا "التيك توكر" دينا مراجيح؟

خيم الحزن على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وفاة التيك التوكر دينا المعروفة بـ “دينا مراجيح” والتي اشتهرت منذ عامين بسبب تقديمها فيديوهات على تيك توك.

دينا مراجيح من سكان المقطعم واشتهرت بتقديم مقاطع فيديو عبر تيك توك ويوتيوب مع صديقها جو، حيث اشتهرت بمقولتها الشهيرة "جود لاك يا جو.. جود لاك يا قلبي".

وعلى الرغم من كل النجاح الذي وصلت له، إلا أنها عانت من التنمر فهي فتاة بسيطة لا تمتلك الكثير من المقومات، لكن عفويتها وبساطتها في التعامل مع الحياة جعلتها تتخطى كل ما تعرضت له بنفس راضية.

لم يتم الإعلان عن سبب وفاة دينا لكن في الغالب أنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة بعد وفاة والدتها التي كانت تعني لها الكثير، وظهرت في مقطع فيديو تقول: "عشان نفسيتي وحشة بعد ما أمي ماتت حلقت شعري زي شيرين".

نعى مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي دينا بعبارات مؤلمة منها "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توفيت إلى رحمة الله تعالى الآن (دينا مراجيح) عن عمر يناهز 32 عاماً ماتت حزناً على والدتها وتركت طفلين صغار وهي من سكان منطقة المقطم وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وآخر إن لله وان اليه راجعون.. دينا مراجيح اتوفت.. أكيد عارفين إنها ملهاش حد

ادعولها بالرحمة والمغفرة".

نعى حساب باسم الملكة إكس بلاك: "مكنتش بحبها ولا بحب محتواها بس قلبي وجعني عليها.. دينا مراجيح في ذمة الله.. ادعولها بالرحمة".

يذكر أن دينا مراجيح تعرضت أيضا للعنف الزوجي علي يد زوجها ووالد أطفالها، حيث ذكرت أنها عانت من الضرب وأفظع الشتائم واضطرت إلى أن تتركه حتى تنجد نفسها وأطفالها من تلك المعاملة القاسية.