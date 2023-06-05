الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "إسكان الشيوخ" تناقش استخراج تراخيص البناء لأعضاء التعاونية بالشرقية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عائشة عبد الغنى بشأن استخراج تراخيص البناء لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة المحلية بالشرقية المسجلة برقم ٢٢ لسنة ١٩٨٢ والخاضعة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981، وآخر بشأن بحث ودراسة معوقات الجمعيات التعاونية للإسكان وتذليل العقبات التى تواجهها".

وتستكمل اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود صلاح سعد بشأن :إقامة ممشى على نهر النيل فرع رشيد بمدينة الرحمانية - محافظة البحيرة "، وآخر من النائب عصام هلال بشأن سرعة الانتهاء من إقامة مجمع خدمات بمدينة الحوامدية، وتبحث لجنة التعليم طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبه شاروبيم بشأن "آليات تفعيل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى والكتاب الجامعى الإلكتروني".

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة حنان سليمان، بشأن "دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية"، بينما تبحث الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا مهدى بشأن "دور المدارس والجامعات فى اكتشاف الموهوبين والمبتكرين ورعايتهم من خلال رؤية استراتيجية متكاملة".

استخراج تراخيص البناء الادارة المحلية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الجمعيات التعاونية الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار السلع والمنتجات الدكتور نبيل دعبس

الأكثر قراءة

توافق الرؤى بين الرئيس السيسى ونظيره الموريتانى بمختلف القضايا يتصدر الصحف

القبض على سائق متهم بدهس شاب بكورنيش المقطم

طلاب الدبلومات الفنية يواصلون أداء الامتحانات التحريرية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

«اللهم أسألك اليسر بعد العسر».. دعاء الصباح اليوم الإثنين 5 يونيو 2023

حالة الطقس اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)