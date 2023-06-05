اليوم.. "إسكان الشيوخ" تناقش استخراج تراخيص البناء لأعضاء التعاونية بالشرقية

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عائشة عبد الغنى بشأن استخراج تراخيص البناء لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة المحلية بالشرقية المسجلة برقم ٢٢ لسنة ١٩٨٢ والخاضعة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981، وآخر بشأن بحث ودراسة معوقات الجمعيات التعاونية للإسكان وتذليل العقبات التى تواجهها".

وتستكمل اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود صلاح سعد بشأن :إقامة ممشى على نهر النيل فرع رشيد بمدينة الرحمانية - محافظة البحيرة "، وآخر من النائب عصام هلال بشأن سرعة الانتهاء من إقامة مجمع خدمات بمدينة الحوامدية، وتبحث لجنة التعليم طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبه شاروبيم بشأن "آليات تفعيل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى والكتاب الجامعى الإلكتروني".

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة حنان سليمان، بشأن "دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية"، بينما تبحث الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا مهدى بشأن "دور المدارس والجامعات فى اكتشاف الموهوبين والمبتكرين ورعايتهم من خلال رؤية استراتيجية متكاملة".