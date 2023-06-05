الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 32 طن مخللات ومواد غذائية غير صالحة بالبحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بمراكز المحافظة؛ للتأكد من مدى إلتزام أصحاب هذة المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، وكذلك المساهمة في متابعة المواد الغذائية ودطمدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به .

وجرى تنفيذ حملة مكبرة تحت  إشراف الدكتور أحمد حراز مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية و محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية.

وأسفرت هذه الحملات والتي تمت بمراكز المحافظة"المحمودية -شبراخيت - حوش عيسى " عن ضبط: كميات كبيرة من المخللات والمواد الغذائية مختلفة الأصناف ومتنوعة بإجمالى وزن 32 طن مضبوطات فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية ، ومجهولة المصدر ، معدة ومعروضة للبيع والتداول بالأسواق ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

يأتى ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور  خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة  نهال بلبع نائب محافظ البحيره، وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الأستاذ الدكتور  هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، والأستاذ الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية.
 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة أمس تنفيذ حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة عن ضبط 5 محاضر تموينية لمخابز بلدية قاموا بالغلق أثناء فترة العمل الرسمية وبدون إذن مسبق من الجهات المختصة بمركز شرطة وادى النطرون، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

استهلاك الأدمي التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور هانى جميعة

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