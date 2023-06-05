القبض على سائق متهم بدهس شاب بكورنيش المقطم

تمكن رجال مباحث المقطم بقيادة الرائد عمر زيدان من القبض علي السائق المتهم بدهس شاب بكورنيش المقطم عقب هروبه و اختباءه داخل منزل أحد أقاربه

و كان أصيب شاب في العقد الثاني من عمره بإصابات بالغة عقب دهسه بسيارة ملاكي مسرعة بكورنيش المقطم.

و كشف مصدر أمني، أن قائد السيارة تمكن من الهرب عقب دهسه المجنى عليه، و جاري تحديد هوية المتهم و تكثيف الجهود للقبض عليه و تقديمه للمحاكمة.

كانت البداية، عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المقطم بلاغًا بوجود مصاب إثر دهسه من سيارة مسرعة فرت هاربة بكورنيش المقطم.

على الفور انتقل رجال المباحث و بصحبتهم سيارة إسعاف مجهزة، و جرى نقل المصاب إلى مستشفى المقطم التخصصي ومحاولة إسعافه.

و تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.