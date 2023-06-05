الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على سائق متهم بدهس شاب بكورنيش المقطم

متهم
متهم

تمكن رجال مباحث المقطم بقيادة الرائد عمر زيدان من القبض علي السائق المتهم بدهس شاب بكورنيش المقطم عقب هروبه و اختباءه داخل منزل أحد أقاربه 

و كان أصيب شاب في العقد الثاني من عمره بإصابات بالغة عقب دهسه بسيارة ملاكي مسرعة بكورنيش المقطم.

و كشف مصدر أمني، أن قائد السيارة تمكن من الهرب عقب دهسه المجنى عليه، و جاري تحديد هوية المتهم و تكثيف الجهود للقبض عليه و تقديمه للمحاكمة.

كانت البداية، عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المقطم بلاغًا بوجود مصاب إثر دهسه من سيارة مسرعة فرت هاربة بكورنيش المقطم.

على الفور انتقل رجال المباحث و بصحبتهم سيارة إسعاف مجهزة، و جرى نقل المصاب إلى مستشفى المقطم التخصصي ومحاولة إسعافه.

و تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اصاب اختباء إتخاذ الإجراءات القانونية ارة احد الإجراءات القانونية اللازمة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

حظك اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

وزارة الصحة تكشف أضرار السجائر الإلكترونية

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5-6-2023 والقنوات الناقلة

هل يستوى الذكر والأنثى فى العقيقة؟.. "الإفتاء" تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)