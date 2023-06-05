الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها "تدوير من أجل التشجير" بـ القومي للحضارة.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

“حديقة صغيرة.. تدوير من أجل التشجير”، عنوان الفعالية التي ينظمها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة.

تعقد الفعالية لمدة 3 أيام: الإثنين والثلاثاء والأربعاء، وتبدأ اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتي الواحدة ظهرا. وتأتي الفعالية في إطار برنامج “أجيال سليمة”.

في سياق متصل تنطلق فى الحادية عشر صباح اليوم الإثنين أيضا، احتفالات مكتبة مصر الجديدة العامة ومتحف الطفل باليوم العالمى للبيئة. 

إذ يعرض مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل سلسلة من الرسوم المتحركة  التى من شأنها تنمية وعى الفرد قبل الجماعة بأهمية البيئة المحيطة بنا وكيفية الحفاظ عليها نظيفة للأجيال القادمة، وذلك بالتعاون مع طلبة كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا قسم الرسوم المتحركة.

وفي الساعة الخامسة مساء، يفتتح بمكتبة مصر الجديدة أيضا، معرض للفنان التشكيلى أحمد بيرو، يضم 25 لوحة فنية تحت عنوان "لا للنفايات البلاستيكية"، تعبيرا لرفض إنتاج المواد البلاستيكية شديدة الخطورة على البيئة، تم صياغتها باستخدام برامج  الذكاء الاصطناعى وهي المرة الأولى الذي يدخل فيها برامج الذكاء الإصطناعي مجال الفن التشكيلي. 

 

ــ عندما كنا نحلم في معهد جوته

وفي السابعة مساء، يعرض بمعهد جوته الألماني بالدقي، الفيلم الروائي الطويل “عندما كنا نحلم”، والفيلم إنتاج ألماني عام 2016، وتبلغ مدة عرضه 117 دقيقة، ويعرض مصحوبا بترجمة للغة العربية.

ويدور الفيلم حول مجموعة أصدقاء، داني وريكو وبول ومارك، والتغيرات التي تحدث في حياتهم بعد إعادة توحيد شطري ألمانيا الغربية والشرقية.

ــ عاصف ممطر جدا 

وفي الثامنة مساء، يستقبل مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، العرض المسرحي “عاصف ممطر جدا”، والذي يستمر لمدة يومين. 

 

ــ من ديوان الشعر بأوبرا دمنهور

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، يستقبل مسرح أوبرا دمنهور، أمسية جديدة من أمسيات صالون الأوبرا الثقافي، وأمسية شعرية تقام تحت عنوان “من ديوان الشعر”، ويشارك فيها كل من الشعراء: مها الغنام، بتول منصور، مني رؤوف، حمادة غنيم، ويدير الأمسية الشاعر دكتور محمد عسران.

 

ــ في منتصف الفراغ بمكتبة البلد

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تعقد بمكتبة البلد، أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية “في منتصف الفراغ”، والصادرة عن دار روافد للنشر، من تأليف شيماء ياسر، ويناقش المجموعة الشاعر إبراهيم داود، ويدير الأمسية الروائي الشاب علي قطب. 

تدوير من أجل التشجير بالقومي للحضارة المصرية أجندة الدستور الثقافية في منتصف الفراغ معهد جوته الألماني بالدقي

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