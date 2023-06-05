الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفيرة أوكرانيا لدى أمريكا: "حان الوقت" للحديث عن تفاصيل عضوية البلاد فى الناتو

الناتو
الناتو

قالت السفير الأوكرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أوكسانا ماركاروفا، إن الوقت قد حان لبدء مناقشة الخطوات الصحيحة فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في منظمة حلف شمال الأطلسي"ناتو".

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن السفيرة قولها: "نتطلع جميعا إلى قمة الناتو. أوكرانيا لديها تطلعات للحصول على عضوية الناتو وتطلعات عابرة للأطلسي في قلوبنا، في دستورنا، ويؤيدها غالبية الناس. نعتقد أن الوقت قد حان لبدء مناقشة بعض خطوات محددة في هذا الصدد".

ووفقا لماركاروفا، يتفهم الجانب الأوكراني القيود الحالية على الانضمام إلى الناتو على خلفية الحرب المستمرة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح في وقت سابق أن أوكرانيا تنتظر دعوة سياسية إلى الحلف في قمة الناتو في فيلنيوس.

كما شدد على أن أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية فعالة حتى قبل الانضمام إلى الحلف.

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