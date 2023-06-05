الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الصحة تكشف أضرار السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أضرار السجائر الإلكترونية، مؤكدة أنها تسبب الإدمان ولا تخلو من الضرر.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك شائعة بأن السجائر الإلكترونية ليست مضرة بنفس قدر السجائر التقليدية وهذا غير صحيح تماما، وتحتوي السجائر الإلكترونية على نسبة هائلة من النيكوتين والسموم المضرة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان زيادة معدل المدخنين عالميا، وأضافت: "كان عدد المدخنين عام 1990 يتجاوز 870 مليون مدخن وفى عام 2015 أصبح 933 مليونا وحاليا بلغ 1.3 مليار مدخن حول العالم،" وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالإقلاع عن التدخين.

من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار، أكد أن ظاهرة التدخين باتت تشكل خطرا على الدول والأفراد بشكل عام، بسبب الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية التي يحدثها التبغ، حيث إنه بالإضافة إلى خطورة التدخين على تصلب الشرايين وأمراض القلب وغيرها

الأكثر قراءة

فادى عاكوم: المعركة الرئاسية انطلقت فى لبنان

رضا شحاتة يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة المصرى البورسعيدى

خالد يوسف: توقعت بعد أسبوع من حكم مرسى توقيت سقوط الإخوان

سفيرة أوكرانيا لدى أمريكا: "حان الوقت" للحديث عن تفاصيل عضوية البلاد فى الناتو

هل يستوى الذكر و الأنثى فى العقيقة؟.. "الإفتاء" تجيب

حظك اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سبعة محاور في بيان مشترك للجبالي والصفدي..بعد اجتماعات برلمانية في عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)