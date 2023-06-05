الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يسجل رقمًا سلبيًا بعد الفوز على الوداد فى نهائى أبطال أفريقيا

الأهلي والوداد البيضاوي
الأهلي والوداد البيضاوي المغربي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي إلى التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل التتويج باللقب الحادي عشر في تاريخه.

وسجل الأهلي رقمًا سلبيًا بعدما استقبل هدفًا في الدقيقة 86 عن طريق لاعب الوداد البديل سيف الدين بوهرة.

ويعتبر هذا هو أول هدف يستقبله مرمى الأهلي بعد أكثر من 1060 دقيقة، تمكن فيها المارد الأحمر من المحافظة على مرماه نظيفًا.

وكان آخر هدف استقبله النادي الأهلي، في مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز الذي أقيم على ستاد القاهرة يوم 10 أبريل الماضي.

وسجل وقتها المغربي وليد الكرتي هدف فريق بيراميدز في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي 2-1.

الاهلى الوداد البيضاوي المغربي مباراة الاهلى والوداد المغربى

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