كاتب صحفى: الإخوان قبل 30 يونيو احتكرت لنفسها السلطات والمزايا وصنفت الشعب

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن جماعة الإخوان الإرهابية احتكرت لنفسها السلطات والمزايا وهذه الجماعة أخطر ما فيها أنها صنفت الشعب وهذا أخطر شيء كان من الممكن أن يحدث لمصر، ولو استمر حكمها لأدى لضياع الوطن.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الجماعة كان لديها ضيق في الرؤيا للمحيط الإقليمي لمصر وأهميتها ودورها الحديث والمعاصر بكل الشئون العربية والإفريقية وكان لديهم لهفة لتطبيق أفكارهم وإصرارهم بالاستيلاء على الوطن.

30 يونيو أحدثت نوعًا من الإصلاح لسنوات مضت

وتابع، أن 30 يونيو أحدثت نوعًا من الإصلاح لسنوات قبلها وكان هناك رؤيا جديدة وشكل جديد للدولة، ورغم أن هناك عقبات ظهرت لكن عملت الدولة على حلها.

وأشار إلى أن 3 يوليو الشوارع كانت مليئة بالمواطنين والأسر خرجت للشوارع بالأطفال وهذا نوع من التعبير الجمعي عن إرادة الشعب الذي شعر بالخطر أن الدولة ستذهب في هاوية كبيرة اذا استمرت بهذا الشكل وكان لابد أن يكون هناك قوة فاعلة لتلبي رغبة الشعب وهو الجيش بالمشاركة مع الشرطة.