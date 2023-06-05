الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر غاضبًا من التحكيم: ما حدث لا يتكرر في أي بلد.. وسنلعب للفوز في المغرب

كولر
كولر

أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن غضبه الشديد من قرارات الحكم الليبي معتز الشلماني عقب مواجهة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحكم لديه الكثير من القرارات جاءت ضدنا طوال المباراة".

وأضاف: "أنا غاضب بشدة من قرارات التحكيم، حسين الشحات استحق الحصول على ركلة جزاء صحيحة واللعب كانت أمام الحكم لكنه لم يحتسبها".

وتابع: "في جميع أنحاء العالم نرى طرد اللاعب الذي يتعمد لمس الكرة باليد وةمنع فرصة محققة، وما حدث لا يتكرر في أي بلد".

وواصل: "هذه اللعبىة أخرجتني عن شعوري خاصةً أنه كان لدينا لاعبين في موقف انفراد بالمرمى وفي أي دوري وفي أي كوكب يحصل اللاعب على بطاقة حمراء، ومع ذلك الحكم أشهر بطاقة صفراء فقط".

وأكمل: "المباريات النهائيات دائما ما تكون صعبة لأنها بين أفضل فريقين في القارة، ومتوقع أن تكون هناك ندية ونحن فزنا وسعداء بالنتيجة".

وأردف: "سنذهب إلى المغرب من أجل الفوز ونحن قادرون على التسجيل".

وأوضح: "الهدف الذي استقبلناه بسبب أخطاء من لاعبينا وليس بسبب تأخر التغييرات".

وأتم: "حققنا الفوز في الذهاب ويمكننا تحقيق الانتصار في المغرب لكن نتمنى أن تكون المباراة عادلة".

السويسري مارسيل كولر الاهلى الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا

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