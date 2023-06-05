الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد يوسف: توقعت بعد أسبوع من حكم مرسى توقيت سقوط الإخوان

خالد يوسف
خالد يوسف

استعاد المخرج خالد يوسف، المشاهد الأولى بعد تعيين محمد مرسي رئيسًا لمصر، مؤكدًا أنه كان في حالة دمار نفسي شامل، ولا ينسى لحظة أن يسمع اسمه بالأخبار.

 

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يسكت وكان يفرغ الغضب حتى لا يموت كمدًا، مؤكدًا أنه بعد أسبوع واحد  من تولي مرسي خرج وصرح مع الإعلامي توني خليفة، أن 30 يونيو لن يكون مرسي على كرسي الرئاسة وأنه لا يعترف أنه في زمن الإخوان، وكلامه موثق وفي العام الثاني بعد سقوط الإخوان استشهد الإعلامي بكلامه في حلقة استضافه فيها، وأنه تحداه وكسب الرهان.

 

الإخوان كان لديهم مشروع مدمر للهوية المصرية

وتابع، أنه منذ توليهم الحكم كان لديه قناعة أنهم جسم غريب سيلفظه الشعب المصري، لأنهم كان لديهم مشروع مدمر للهوية المصرية.

 

وعن تعيين وزير للثقافة إخواني، أكد أنه قال وقتها إنهم لن يعينوا وزيرًا للثقافة لأنه لا يوجد لديهم مثقفين وليس لهم علاقة بالإبداع لأن من الاعتياد على السمع والطاعة ينفي الإبداع، ومن ينشأ عليهما يكون فقير الخيال وغير مبدع، وإذا ارتضيت لنفسك بذلك فلا يمكن أن تكون فنان ولا مثقف ولذلك لم يكن لديهم روائي ولا شاعر ولا مخرج.

خالد يوسف محمد مرسي دمار نفسي 30 يونيو كرسي الرئاسة الإخوان

مواد متعلقة

خالد يوسف لـ"الشاهد": "البلتاجى رفض دعم الشباب وقال هتقربوا لحسنى مبارك لن أوقع"

خالد يوسف يكشف لـ"الباز" شهادته عن ثورة 30 يونيو فى "الشاهد"

شكرى أبوعميرة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل إذاعة بيان 3 يوليو

خالد يوسف عن "سره الباتع": حلمى منذ 2009

الأكثر قراءة

الأهلى يسجل رقمًا سلبيًا بعد الفوز على الوداد فى نهائى أبطال أفريقيا

بعد ترشح جهاد أزعور.. إلى أين تتجه معركة الرئاسة فى لبنان؟

خالد يوسف يكشف لـ"الشاهد" كواليس لقائه بمحمد مرسى فى ميدان التحرير

كل ماتريد معرفته عن مرض الإيدز

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية الأهلى فى الحصول على ركلة جزاء.. وطرد لاعب الوداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سبعة محاور في بيان مشترك للجبالي والصفدي..بعد اجتماعات برلمانية في عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)