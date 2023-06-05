خالد يوسف: توقعت بعد أسبوع من حكم مرسى توقيت سقوط الإخوان

استعاد المخرج خالد يوسف، المشاهد الأولى بعد تعيين محمد مرسي رئيسًا لمصر، مؤكدًا أنه كان في حالة دمار نفسي شامل، ولا ينسى لحظة أن يسمع اسمه بالأخبار.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يسكت وكان يفرغ الغضب حتى لا يموت كمدًا، مؤكدًا أنه بعد أسبوع واحد من تولي مرسي خرج وصرح مع الإعلامي توني خليفة، أن 30 يونيو لن يكون مرسي على كرسي الرئاسة وأنه لا يعترف أنه في زمن الإخوان، وكلامه موثق وفي العام الثاني بعد سقوط الإخوان استشهد الإعلامي بكلامه في حلقة استضافه فيها، وأنه تحداه وكسب الرهان.

الإخوان كان لديهم مشروع مدمر للهوية المصرية

وتابع، أنه منذ توليهم الحكم كان لديه قناعة أنهم جسم غريب سيلفظه الشعب المصري، لأنهم كان لديهم مشروع مدمر للهوية المصرية.

وعن تعيين وزير للثقافة إخواني، أكد أنه قال وقتها إنهم لن يعينوا وزيرًا للثقافة لأنه لا يوجد لديهم مثقفين وليس لهم علاقة بالإبداع لأن من الاعتياد على السمع والطاعة ينفي الإبداع، ومن ينشأ عليهما يكون فقير الخيال وغير مبدع، وإذا ارتضيت لنفسك بذلك فلا يمكن أن تكون فنان ولا مثقف ولذلك لم يكن لديهم روائي ولا شاعر ولا مخرج.