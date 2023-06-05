"ثقافة الغربية" تُطلق فعاليات العرض المسرحي "يا ليل يا عين"

تبدأ الإدارة العامة للثقافة بمحافظة الغربية، في بدء العرض المسرحي "يا ليل يا عين"، برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، والمقرر له اليوم الإثنين، ولمدة 9 ليال متواصلة، على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد غياب للأعمال الدرامية على خشبة المسرح لسنوات، وذلك عقب الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة والبروفات النهائية، تحت رعاية وزارة الثقافة.

وتدور أحداث العرض المسرحي في إطار درامي استعراضي، حول أزمة عاطفية تواجهها إحدى فتيات القرية، حينما يقرر الأهل تزويجها من ابن عمها الذي لا تحبه، ويحاولون جاهدين فرض عليها هذا الأمر، لكنها ترفض وبشدة الانصياع لهم، ولا سيما أن قلبها معلق بشاب آخر، فيما تتصاعد الأحداث عندما تقف التقاليد والفوارق الاجتماعية الطبقية حاجزا أمام هذا الحب.

يُشارك في العرض المسرحي كل من “محمد السايس، محمد جمعة، ناهد محمد، منار السيد، محمد علاء، نعمات نعيم، محمد صبري، علي علاء، فؤاد الشهاوي، نورين إبراهيم، أحمد راضي، تامر يوسف، خالد الخرسيتي، من تأليف بكري عبد الحميد، أشعار حمدي شومان، استعراضات رامي جوهر، ألحان عبد الله رجال، تصميم الديكور سمير زيدان، ومن إخراج محمد صابر”.

والعرض المسرحي "يا ليل يا عين" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.