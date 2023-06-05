الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى: أوكرانيا جاهزة للهجوم المضاد

الكونجرس
الكونجرس

أعرب رئيس الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى مايك تورنر، ثقته فى استعداد أوكرانيا لشن هجوم مضاد قادم متوقع ضد القوات الروسية، قائلاً إنه زار القوات فى كييف وهو "متفائل بشكل لا يصدق".


وأضاف فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "الهجوم القادم، هم جاهزون له؛ لقد تم تدريبهم عليه".

 

وتابع: "لقد أتيحت لى الفرصة قبل شهرين للقاء الرئيس الأوكرانى فولاديمير زيلينسكى فى كييف، ولقاء جنودنا، الذين يتدربون ويساعدون فى التخطيط، مؤكدا: "أنا متفائل بشكل لا يصدق".

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد صرح إن كييف مستعدة لشن هجومها المضاد الذى طال انتظاره ضد القوات الروسية التى تسيطر على أجزاء من بلاده.

وأضاف زيلينسكى فى مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لأكون صريحًا، يمكن أن يسير فى عدة طرق، مختلفة تمامًا. لكننا سنفعل ذلك، ونحن جاهزون".

كما قال الرئيس الأوكرانى: "نعتقد بقوة أننا سننجح" فى جهود استعادة الأراضى التى تسيطر عليها روسيا، بعد أكثر من عام من العملية العسكرية الروسية فى فبراير 2022

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