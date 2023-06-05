خالد يوسف لـ"الشاهد": الإخوان بادروا باستخدام العنف يوم 28 يناير وهذا الدليل

قال المخرج خالد يوسف، إن جماعة الإخوان لم تشارك في 25 يناير، وهذا أمر معلن، ولم يشارك يومها إلا 3 أو 4 شباب منهم معروفين بالاسم، مشيرًا إلى أنه رغم عدم مشاركتهم في 25 يناير إلا أنه لديه دليل على وجودهم يوم 28 يناير، ومبادرتهم باستخدام العنف، وحرق سيارات الشرطة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "يوم 28 تحركت مجموعتنا من جامع مصطفى محمود، تستهدف الوصول لميدان تحرير، حصلت معركتين موثقتين، ضرب واحتكاك بين الشرطة والمتظاهرين، وكان فيه كر وفر، مشاهدتي بأقولها، وأسأل عنها يوم القيامة، وقلتها في سره الباتع".

وأردف: "كنا بنتقدم والشرطة معاها الهراوات لكن عددهم أقل، نستطيع دفعهم للتراجع، كانوا يضربوا بشكل مكثف قنابل مسيلة للدموع، فبنرجع، ويستمر الكر والفر حتى تنكسر إرادة واحد فينا، فجأة لقيت فزب عليها شباب صغير، كل فزبة عليها واحد يحمل حقيبة، ومعه مولوتوف يضرب على الشرطة، سواء عساكر، أو عربات الشرطة، واشتعلت النيران في عربيتي شرطة تفحمت أمام أعيننا، فتراجعت الشرطة واجتزنا الجلاء، روحنا قصر النيل 3 ساعات كر وفر، لقيت نفس الفيزب قادمة بكثافة وتضرب مولتوف وتحرق سيارات الشرطة".

وتابع: "كنا طالعين سلميين نقول عيش حرية عدالة اجتماعية، الشعب يريد إسقاط النظام، لم يعرف أحد هوية ركاب الفزب، لكن شفتهم وأقدر أقول بنسبة 1000% إنهم إخوان مسلمين، كانوا منظمين جدًا يضربوا ويختفوا، هذه قناعتي وشهادتي، لأنه لم يكن معنا بلطجية، ولا تنسيق لاستخدام العنف، وكنت في قلب مطابخ التحضير، كان الاتفاق نضال سلمي لو هنتضرب بالنار نحن مثل غاندي، كنا فنانين وفنانات وناس من الطبقة الوسطى وليس الطبقات الدنيا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.