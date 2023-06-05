الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد يوسف: خُدعت من الإخوان لأنهم مثلوا "المسكنة" و"التصنع".. وقاطعت إعادة الانتخابات

خالد يوسف خلال لقائه
خالد يوسف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"

قال المخرج خالد يوسف، إنه خُدع من الإخوان لأنهم مثلوا “المسكنة” و"التصنع"، وكان عصام العريان ومحمد البلتاجي يتعاملان معه بود مبالغ فيه، مشيرًا إلى أنه حلل الموقف على أنه يبدوا أن الحالة التي حدثت بميدان التحرير قد جعلتهم يتغيرون نوعيًا. 

وأضاف “يوسف”، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هؤلاء الناس عندما رأوا عظمة الشعب اختلف تفكيرهم ولم يعودوا التنظيم الخارج عن الدولة المصرية والذي لديه مشروعه الخاص ويستأثر ويتقدمون في الصفوف، لمدة شهور وليس إلى انتخابات الرئاسة. 

مشهد فيرمونت معظم الذين شاركوا فيه ندموا عليه

وتابع، أن مشهد فيرمونت معظم الذين شاركوا فيه ندموا عليه ووصلوا بفكرة العار ولا النار،  مضيفًا: "يعني أنت كنت طالع تشيل نظام مبارك حتى يمسك بعد الثورة مباشرة فالحكاية كانت مؤذية تمامًا".

وأشار إلى أن موقفه من جولة إعادة الانتخابات الرئاسية كان واضحًا، وهو المقاطعة وذهب إليها وأسقط صوته، موضحًا أن القوى السياسية انقسمت وقاطعت الانتخابات لأن ضميرهم لا يسمح لهم بالتصويت لـ شفيق أو مرسى وناس قالت إنه أقل الضررين.

خالد يوسف الإخوان خ دع المسكنة والتصنع إعادة الانتخابات الرئاسية مقاطعة

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