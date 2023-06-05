الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية الأهلى فى الحصول على ركلة جزاء.. وطرد لاعب الوداد

حكم مباراة الأهلي
حكم مباراة الأهلي والوداد

كشف الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، عن مدى أحقية النادي الأهلي في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة المارد الأحمر أمام الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وحقق الأهلي الفوز على الوداد بهدفين لهدف في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد القاهرة.

 

وقال أحمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية " الحكم لم يرتكب أي أخطاء مؤثرة كما رددت جماهير الأهلي، أعتقد هي فقط ركلة الجزاء التي احتسبها لصالح الأهلي وألغاها تقنية الفيديو كان قرارًا صحيحًا".

 

وفيما يتعلق بلمسة اليد وعدم طرد لاعب الوداد علّق " بيرسي تاو كان وجهه لمرمى الأهلي كما أن المسافة بينه وبين مرمى الوداد كانت بعيدة للغاية وبالتالي ليست هناك فرصة محققة ولا ترتقي المخالفة لمنح اللاعب بطاقة حمراء".

 

وأكمل "بالتالي قرار الحكم بمنح مدافع الوداد بطاقة صفراء كان قرارًا صحيحًا".

 

وأتم " الحكم أدى بشكل جيد ولم يرتكب أي أخطاء مؤثرة على النتيجة". 

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