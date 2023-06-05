الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدورى الممتاز

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق لمباراة فاركو في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع فاركو في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد الجيش المصري ببرج العرب، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويغادر الفريق القاهرة ظهر الاثنين للدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية على أن يؤدي مرانه الأخير ببرج العرب استعدادا للمباراة المهمة.

 

ببرج العرب بلاتي توريه إبراهيم عادل أحمد الشناوي البرتغالي جايمي باتشيكو الدوري الممتاز

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