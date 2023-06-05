الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد يوسف يكشف لـ"الشاهد" كواليس لقائه بمحمد مرسى فى ميدان التحرير

خالد يوسف خلال لقائه
خالد يوسف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"

قال المخرج خالد يوسف، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تتعامل بطلف شديد جدا مع الثوار والقيادات السياسية يوم 28 يناير، لافتا إلى أنه يوم 29 يناير 2011 التقى لأول مرة بمحمد مرسي بعد هروبه من السجن، وفي هذا اللقاط طلب منه مرسي التقاط صورة تذكارية معه، بحجة أنه يريد أن يريها لأبنائه في المنزل.

 

وأضاف “يوسف”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه خلال لقاء المثقفين والفنان بمحمد مرسي في قصر الرئاسة بعد فوزه بالانتخابات، كان قد تحدث عنه بشكل عنيف وأنه قال "إنه لولا جمال عبد الناصر لظل محمد مرسي ورا الحمار في بلدهم بدون تعليم".

 

ولفت خالد يوسف، إلى أنه طوال اللقاء في قصر الرئاسة كان ينظر له محمد مرسي وكأنه يقول "مش أنا اللي اتصورت معاك في الميدان، أنا الآن رئيس للجمهورية".

 

وعن ذكرياته عن اعتداء المتظاهرين على أقسام الشرطة ومتحف التحرير، قال، إنه كان يقف أمام المتحف قبل دخول القوات المسلحة للميدان، وكان عدد من الشباب كان قد حضر الأحجار لضرب الجيش بها، ووقتها تم توزيع القوى السياسية والشخصيات العامة لاستقبال الجيش وقيادة المتظاهرين لاستقبال الجيش بالاحتفاء.

 

وحول حب المصريين لتراثهم وخوفهم على البلد، قال: "لقيت واحد جاي جري بينهج بالليل، وقالي مش أنت المخرج خالد يوسف، أنا سمعت المتحف بيتسرق، ووقتها قلتله متقلقش كله تمام، فقال لي أنه جاء جري من الهرم إلى التحرير سيرا على الأقدام".

 

ولفت إلى أنه توقع يوم 28 يناير 2011 الهجوم على أقسام الشرطة، متابعا: "أخويا عميد شركة، وكان مأمور قسم الخصوص، واتصلت به وقلت له خلي بالك هيكون في هجوم على الأقسام، ووقتها قال لي دي معلومة ولا توقع، وبالفعل تم الهجوم على أقسام الشرطة".

 

وأكد، أنه من المفارقات في حياته، أنه يشارك في الثورة ويكون بجانب المتظاهرين صباحا، وفي المساء يكون شقيقه محاصر من قبل المتظاهرين الذي كان يقف إلى جانبهم، ويريدون قتله.

 

وأشار إلى أن شقيقه رحمه الله، ظل لمدة 10 سنوات يتحدث عن تحذيره له قبل الهجوم على أقسام الشرطة، ولفت إلى أنه يتوقع أن يكون الإخوان هم من توجهوا لأقسام الشرطة لضربها، لأنه كان ينظر إليهم ويقول "الغل ده مش بتاع المصريين".

خالد يوسف الإخوان برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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