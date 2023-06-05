الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رضا شحاتة يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة المصرى البورسعيدى

رضا شحاتة المدير
رضا شحاتة المدير الفنى للمحلة

أعلن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق استعدادًا للسفر إلى الإسكندرية غدًا، و الدخول فى معسكر مغلق قبل مواجهة المصري البورسعيدي ضمن الجولة الحادية و الثلاثون من عمر مسابقة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد برج العرب .

وجاءت القائمة تضم 24 لاعبًا و التىي تضم كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضري، أحمد ميهوب.

خط الدفاع .. أحمد رضا، محمود علاء، محمد جابر، السيد الشبراوي، طارق سامي، إيهاب سمير، محمد بازوكا، هاني عادل، معاذ الحناوي، مصطفى العش، محمد نبيه، أحمد وجيه.

خط الوسط .. أحمد الشيخ، خالد الأخميمي، إبراهيم عايش، حميد ماو، أحمد النادري، مصطفى ديشا .

الهجوم .. حازم مرسى، عبد الرحمن عاطف، جبريل أوريك.

ويغيب عن القائمة كل من النيجيري تشارلز باسى بسبب الإيقاف، و كريم مصطفى بسبب الإصابة.

كريم مصطفى أحمد النادري أحمد ميهوب رضا شحاتة المدير الفنى المصرى

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