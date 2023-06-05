سيلتا فيجو يهزم برشلونة ويضمن البقاء في الدوري الإسباني

أنهى فريق برشلونة موسمه بالهزيمة أمام مضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2022-2023.

الإيفواري فرانك كيسي سجل هدفًا لـ برشلونة في الدقيقة 11، لكن تم إلغائه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتمكن جابري فيجا من تسجيل الهدف الأول لـ سيلتا فيجو في الدقيقة 42، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وعاد فيجا ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 65 بتسديدة رائعة مُسقطة من مسافة بعيدة.

وتكفل أنسو فاتي بمهمة تسجيل الهدف الوحيد للفريق الكتالوني في الدقيقة 79، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب برشلونة الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد سيلتا فيجو لـ 43 نقطة ليضمن البقاء في الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد برشلونة بطل الليجا عند 88 نقطة في المركز الأول.