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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مفاجأة.. خالد يوسف لـ"الشاهد": هذا الفنان تنبأ بركوب الإخوان للثورة يوم 28 يناير 2011

خالد يوسف
خالد يوسف

قال المخرج خالد يوسف، إنه رأى بعينه نزول أعداد هائلة عصر يوم 28 يناير 2011، وهذه الأعداد يرى أنها كانت تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى أن تحليله للأمر أن الإخوان نزلوا عندما رأوا المصريين في الشوارع بأعداد كبيرة، وفي هذه اللحظة فكروا في كيفية ركوب الثورة والسطو عليها.

 

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان ركبوا الثورة بسبب سذاجة الثوار والقيادات السياسية، وتخطيط محكم منهم، مشيرا إلى أن الإخوان عندما نزلوا للميدان يوم 28 يناير كانوا لطفاء جدا بشكل مبالغ فيه مع رموز الحركة السياسية والفنية.

 

ولفت يوسف، إلى أن عصام العريان تحدث معه يوم 28 يناير وطلب الجلوس معه ومع خالد الصاوي وعلاء الأسواني وعدد آخر من الفنانين والسياسيين، وخلال اللقاء طلب منه السماح بدخول يوسف القرضاوي للميدان، وأن يؤم المصلين يوم الجمعة، ووقتها قال لهم إن القرضاوي منفي طوال حياته، وأنه يريد أن يختم حياته، وأن يؤم المصلين.

 

وتابع: "من كلام الإخوان اللطيف معنا وافقنا جميعا على طلب عصام العريان، عدا الفنان أحمد عيد، الذي قال وقتها الإخوان جايين يركبوا الثورة، ووقتها قلت له ده راجل كبير".

 

وأوضح، أنه من أشد أعداء جماعة الإخوان، ورغم ذلك بسبب أسلوبهم اللطيف استجاب لطلبهم، وهكذا استطاع الإخوان ركوب الثورة.

خالد يوسف محمد الباز برنامج الشاهد اكسترا نيوز 28 يناير

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