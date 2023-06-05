خالد يوسف لـ"الشاهد": 30 يونيو أعلى تجليات لتجمع إرادات المصريين

قال المخرج خالد يوسف إن 30 يونيو هو أعلى تجليات تجمع إرادات المصريين، شبه تجليهم في حرب أكتوبر، للعبور، مردفا: “مقولة يوسف إدريس إن تجمع إرادات المصريين يجعل أجسادهم تفرز إكسيرا سحريا قادرا على صنع المعجزات، هي مقولة كاشفة، وهو ما حدث في 30 يونيو”.

ولفت خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن وعيه بخطر الإخوان تكون منذ انتخابات الجامعة في الثمانينات، حيث كان هناك 3 متنافسين، الإخوان والحزب الوطني واليسار، وكان اليسار دائمًا يخسر، لكنه كان الاستثناء وفاز عليهم، وهنا بدأ الاشتباك مع الجماعة، فبدأ قراءة أدبيات الإخوان من رسائل البنا لكتب سيد قطب لأبي الأعلي المودودي وابن تيمية، وكل التيار الفكري المتطرف.

وأكد أن أصل جماعة الإخوان قام على أن كل من ليس ضمن الجماعة، ليس مسلما، وكل حديثهم عن التعايش ودعاة لا قضاة هي آلاعيب سياسية، منوهًا بأن علاقته بخالد محيي أنارت له العديد من الطرق، منها رأيه في الإخوان الذي كان قريبا من رأيه، لكنه كان يتعامل معهم في إطار سياسي فقط.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.