الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد يوسف لـ"الشاهد": 30 يونيو أعلى تجليات لتجمع إرادات المصريين

خالد يوسف خلال لقائه
خالد يوسف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"

قال المخرج خالد يوسف إن 30 يونيو هو أعلى تجليات تجمع إرادات المصريين، شبه تجليهم في حرب أكتوبر، للعبور، مردفا: “مقولة يوسف إدريس إن تجمع إرادات المصريين يجعل أجسادهم تفرز إكسيرا سحريا قادرا على صنع المعجزات، هي مقولة كاشفة، وهو ما حدث في 30 يونيو”.

ولفت خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن وعيه بخطر الإخوان تكون منذ انتخابات الجامعة في الثمانينات، حيث كان هناك 3 متنافسين، الإخوان والحزب الوطني واليسار، وكان اليسار دائمًا يخسر، لكنه كان الاستثناء وفاز عليهم، وهنا بدأ الاشتباك مع الجماعة، فبدأ قراءة أدبيات الإخوان من رسائل البنا لكتب سيد قطب لأبي الأعلي المودودي وابن تيمية، وكل التيار الفكري المتطرف.

وأكد أن أصل جماعة الإخوان قام على أن كل من ليس ضمن الجماعة، ليس مسلما، وكل حديثهم عن التعايش ودعاة لا قضاة هي آلاعيب سياسية، منوهًا بأن علاقته بخالد محيي أنارت له العديد من الطرق، منها رأيه في الإخوان الذي كان قريبا من رأيه، لكنه كان يتعامل معهم في إطار سياسي فقط.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

خالد يوسف الشاهد تجمع إرادات المصريين

مواد متعلقة

سيدة تفضح أختها أمام زوجها: أنا حاجة بيت ربنا وخايفة أكتم الشهادة

"المصريين الأحرار": ندعم سَن قانون يضمن حرية تداول المعلومات وعدم تحريفها

سليمان وهدان: نحتاج زيادة عدد الدوائر وتمثيل المدن الجديدة داخل البرلمان

عالم آثار: القاهرة التاريخية بعد التطوير تضاهى باريس

تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس بعد إصابته بالتهاب العصب السابع

أسامة ربيع: سيكون لدينا أسطول قاطرات جديد بنهاية 2024

أسامة ربيع يكشف تفاصيل تعطل ناقلة بترول فى قناة السويس وتعويمها

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. النقابات تفتح أبوابها لـ"تمرد" فى 4 يونيو 2013

الأكثر قراءة

خالد يوسف لـ"الشاهد": الإخوان بادروا باستخدام العنف يوم 28 يناير وهذا الدليل

حسام عبدالغفار: مليون و600 ألف جراحة بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 للمستهلك

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس

رسميا.. إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم

رئيس الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى: أوكرانيا جاهزة للهجوم المضاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)