الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد يوسف لـ"الشاهد": "البلتاجي رفض دعم الشباب وقال هتقربوا لحسني مبارك لن أوقع"

خالد يوسف
خالد يوسف

كشف المخرج خالد يوسف، عن موقف جماعة الإخوان الإرهابية، في اجتماع البرلمان الشعبي، يوم 23 أو 24 يناير، والذي تمثل في رفض محمد البلتاجي القيادي الإخواني توقيع البيان، لأن عبدالحليم قنديل هاجم فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال يوسف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كان فيه اجتماع البرلمان الشعبي يوم 23 يناير ردا على تزوير انتخابات في 2010 والتي قال عنها الرئيس حسني مبارك خليهم يتسلوا، كنت عضو البرلمان الشعبي، وكان محمد البلتاجي عضو فيه، وحمدين صباحي وعبدالحليم قنديل، ورموز كثيرة، ومعظم الـ 100 عضو مازالوا أحياء".

وأردف: "حصل إننا بنتكلم على دعم الشباب الذين دعوا إلى 25 يناير، البلتاجي قال إن مكتب الإرشاد أعلن عدم المشاركة، وشهادة للتاريخ البلتاجي قال لن نشارك، وعاهدنا كلنا للأستاذ عبد الحليم قنديل يصيغ البيان، راح لاطش حسني مبارك بالاسم، فمحمد البلتاجي صرخ وقال لأ، لم نتفق على هذا، قلنا لا علاقة لنا بالرئيس، وأن كلامنا عن ممارسة الشرطة والشباب داعين لها، هنثمن دعوتهم، ونقول قرار جماعتنا عدم المشاركة، هتقربوا لحسني مبارك لن أوقع، ورفض التوقيع على بيان البرلمان الشعبي".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

خالد يوسف الشاهد محمد الباز

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