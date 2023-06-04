الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“جبران” يشارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة بمؤتمر العمل الدولي

مؤتمر العمل الدولي
مؤتمر العمل الدولي

شارك محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فعاليات الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي التي تبدأ فعالياتها صباح غدا الاثنين، بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور 5000 مشارك يمثلون 187 دولة حول العالم من الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال، وبحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب، وحسن شحاتة وزير العمل ورئيس وفد مصر الثلاثي من "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" في هذا المؤتمر الدولي.

ناقش الاجتماع عدد من الإجراءات التنظيمية التي تخص رئاسة المجموعة العربية في المؤتمر الدولي، وإلقاء كلمة بإسمها في الجلسات العامة، وكذلك تشكيل بعض اللجان الفنية التنظيمية، ومنها لجنة التنسيق والصياغة المنوط بها مراجعة الصيغة النهائية للملاحظات بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة.

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، أنه تم خلال الاجتماع اتفاق المشاركون في الاجتماع التنسيقي العربي على عقد ملتقى التضامن مع "الحق الفلسطيني"، مساء يوم الأربعاء المقبل، تزامنا مع انعقاد "المؤتمر الدولي"، ودعم صندوق التشغيل الفلسطيني.

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محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤتمر العمل الدولي قصر الأمم المتحدة بجنيف حسن شحاتة وزير العمل

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