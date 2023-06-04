وائل جمعة يفتح النار على حكم مباراة الأهلى والوداد

انتقد وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، الحكم الليبي معتز الشلماني الذي أدار مباراة المارد الأحمر أمام الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا مقلقًا على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

وقال وائل جمعة من خلال تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت": "الحكم ظهر مهزوزًا للغاية وقراراته طوال المباراة لم تكن جيدة".

وأضاف: "كان من المفترض أن يسيطر الأهلي على اللقاء وليس اللاعبين الذين سيطروا على قراراته".

وتحدث عن ركلة الجزاء التي ألغاها الـVAR "الإعادة أوضحت صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء".

وعن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح حسين الشحات، قال: "وجهة نظري، كان هناك التحام من جانب لاعب الوداد ضد حسين الشحات، وكان يستحق الحصول على ركلة جزاء".