مدرب الوداد: سعيد بالنتيجة أمام الأهلى.. وسنقدم أداء أفضل فى الإياب

عبر البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني لـ الوداد المغربي، عن رضاه بنتيجة المباراة التي جمعت فريقه بالأهلي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال فاندنبروك في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس القطرية: "النتيجة جيدة، أنا سعيد بالنتيجة، هي أفضل نتيجة بالنسبة لنا، قد تُمثل أفضلية لنا في مباراة الإياب".

وأضاف: "الأهلي فريق مميز تكتيكيًا، لكن يمكننا أن نقدم أداء أفضل في ملعبنا، يمكننا أن نكون أكثر خطورة، المباراة ستحسم بالتفاصيل الصغيرة".

وتابع: "الأهلي سيأتي لملعبنا ليدافع، ولدينا ثقة كبيرة للهجوم، وأن نقدم أداء أفضل من مباراة اليوم، إلى جمهور الوداد ستجدون أكثر مما تتوقعون، سندافع عن اللقب، الأبواب ستكون مفتوحة على مصراعيها، سنهدف لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة العودة".

وتُقام مباراة الإياب، يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو، على ملعب مركب محمد الخامس معقل فريق الوداد.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الانتصار بأي نتيجة، أو التعادل، أو الخسارة بفارق هدف حال تسجيل هدفين على الأقل، من أجل التتويج بشكل رسمي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.