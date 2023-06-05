نائب محافظ الجيزة تشهد إطلاق مبادرة "حقك تنظمى"

بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، شهدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع، فعاليات إطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم الأحد ولمدة ٥ أيام ، تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم تنظيم الأسرة والصحة والإنجاب في مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم التعامل معها تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

رافق نائب المحافظ الفعاليات الدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الصحة بالجيزة، واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، والدكتورة أماني الصياد مسئول تنظيم الأسرة بالجيزة.

وأشادت العديد من السيدات بمبادرة "حقك تنظمي" والتي تساعد على تنمية المجتمع، وتقول سعاد عبد الحفيظ، إحدى السيدات، إن وجود تلك المبادرات خاصة في المدن والقرى النائية سوف يساعد في زيادة إدراك وعي الأمهات والفتيات المقبلات على الزواج، لافتة إلى أنه لابد من تكثيفها وعدم اقتصرها على السيدات فقط بل لابد من مشاركة الرجل هو الأخر لزيادة وعي نحو تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

ومن جانبها، أشارت أميمة محمد، إحدى السيدات، إلى أنه لابد من القضاء على فكرة تعدد الإنجاب خاصة في الأرياف، ومنع الأسر من إنجاب زيادة عن طفلين، وهذا من أجل تربيتهم تربية سليمة وصحيحة، ونشائتهم في بيئة ملائمة على كافة الجوانب الصحية والتعليمة وإعطائهم حقوقهم كاملة.

وأضافت صفاء أحمد، إحدى السيدات، أن وجود مبادرات من أجل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مختلف القرى سوف يساعد في زيادة وعي الأمهات ومنها توعية بناتهم، مشيرة إلى أن تلك المبادرات أهميته تكمن في الحفاظ على صحة المرأة في المقام الأول ومن بعدها أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.