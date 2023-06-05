الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رشحتها مجلة تايم.. كتب أجنبية جديدة لابد من قراءتها هذا الصيف

كتب
كتب

من القصص المثيرة إلى المذكرات والملاحم التاريخية، يمكنك الاستمتاع بقراءة هذه الكتب الجديدة التي أعلنت عن صدورها هذا الصيف، وفقًا لما رشحته مجلة "TIME" الأمريكية.

عميق مثل السماء أحمر مثل البحر 

وهي رواية من تأليف الكاتبة الصينية ريتا تشانج إيبيج الصادر حديثًا يوم 30 مايو 2023، عبارة عن رواية تاريخية مبهرة عن ملكة قرصنة صينية أسطورية، وقصة كفاحها لإنقاذ أسطولها من القوات المتحالفة ضدها، فترسم الكاتبة أول ظهور جريء لملكة القراصنة الأسطورية شيك يونج في القرن التاسع عشر، في بحر الصين الجنوبي، فتبدأ هذه المغامرة المكتوبة بأسلوب غنائي في أعالي البحار بوفاة زوج يونج، قائد أسطول الراية الحمراء، خلال غارة فاشلة على سفينة برتغالية، ومنها، تتعقب الرواية كفاح يونج لتأمين السيطرة على الطاقم الذي مقدر لها أن تقود، وتبحر في الحياة في موقف خطير.

ليلة سعيدة إيرين

لقد عكف المؤلف المكسيكي الأمريكي والمتأهل لجائزة Pulitzer، لويس ألبرتو أوريا على سرد  كل شيء في كتابه الصادر حديثًا يوم 30 مايو 2023، من خلال كتابة الشعر والقصص القصيرة والروايات والمذكرات والقصص الخيالية، في Good Night..Irene ، وهي روايته الخامسة ، يستلهم أوريا الإلهام من خدمة والدته في Clubmobile Corps ، وهي منظمة للصليب الأحمر كانت تقدم القهوة والكعك والشركة للجنود في الخطوط الأمامية خلال الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1943، عملت إيرين وودوارد خطيبها  في هذه الشركة، وفي الرواية ترسم إيرين صورة مؤثرة للصداقة والشجاعة النسوية في زمن الحرب.

The Whispers

وهي رواية من تأليف أشلي أودرين، من المقرر إصدارها في 6 يونيو الجاري، وتروي القصة كيف أن كل جيل يتسم بالمتاعب، وفي رواية المؤلفة أودرين، يتحطم جسد الطفل الذي يدعى Xavier Loverly البالغ من العمر 10 سنوات، بعد سقوطه  على الأرض من نافذة غرفة نومه وينتهي به الأمر في حالة حرجة في المستشفى، لكن هل كان السقوط أم شيء أكثر شرًا؟ ومن هنا تدور الرواية التي تبرز ثقل كاهل الأمومة والأسرار والقرارات الصعبة.

كتب مجلة تايم هذا الصيف رواية القصص الخيالية

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