حسام عبدالغفار: مليون و600 ألف جراحة بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تم من خلالها تنفيذ مليون و600 ألف جراحة في تدخلات غاية في الصعوبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الكشف على 6.7 مليون مواطن عن الأمراض السارية والاعتلال الكلوي، وكذلك مبادرة للكشف على كبار السن، وحديثي الولادة.

ارتفاع الإنفاق على منظومة الصحة

وأكد أن هناك ارتفاعا دائما متزامنا فى الإنفاق على منظومة الصحة، أكثر من 7% فى سنة 2019-2020، و10% فى عام 2022-2023، و15% فى عام 2023-2024، مشيرًا إلى أنه لأول مرة فى الجمهورية الجديدة يقل الإنفاق على الصحة من جيب المواطن من 62% إلى 59% ونسير على الطريق الصحيح للوصول للمستهدف فى 2030 حتى لا يزيد إنفاق المواطن من جيبه على الصحة عن 20% مثل باقى العالم.