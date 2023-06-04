الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. "التنسيقية" تنظم صالونًا حول "الشكل الأمثل للعمل النقابي في مصر"

أعضاء صالون التنسيقية
أعضاء صالون التنسيقية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في السابعة من مساء غدٍ الاثنين صالون نقاشي حول "الشكل الأمثل للعمل النقابي في مصر"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويناقش الصالون تاريخ العمل النقابي المصري وأضرار تسييس العمل النقابي، وكيفية خلق كوادر نقابية تهدف لخدمة النقابة وأعضائها، وكذلك كيفية تفعيل النقابات بالشكل الأمثل، ومدى الحاجة لتشريعات جديدة للعمل على تحسين بيئة العمل النقابي في مصر.

يدير الحوار خلال الصالون، أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، والمهندسة هلا عبادة وكيل لجنة المهندسات المصرية بنقابة المهندسين وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومها أبوبكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب اطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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