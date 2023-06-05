الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023 وحصة الفرد من السلع

أسعار السلع التموينية
أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023 من الأشياء التي تستحوذ على نتائج البحث الأكثر رواجًا، خلال الأيام الماضية، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023 الجديدة بعد إعلان وزارة التموين عنها وكذلك حصة الفرد من السلع التموينية حسبما هو مقرر.

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023

  • المكرونة وزن  800 جرام  بسعر 13.00 جنيه.
  • سعر المكرونة وزن  400 جرام بسعر 6.5 جنيه.
  • الأرز وزن 1 كيلو  بسعر 12.60 جنيه.
  • السكر  وزن 1 كيلو  بسعر 12.60 جنيه.
  • سعر الزيت وزن 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
  • سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.
  • سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم  4 جنيهات.
  • سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
  • سعر الصلصة 300 جم  8 جنيهات.
  • سعر کیس ملح طعام 300 جم  1.25 جنيه.
  • سعر العدس المجروش 500 جم  21 جنيهًا.
  • سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
  • سعر الشاي ناعم 40 جم  5 جنيهات.
  • سعر الصلصة 300 جم  8 جنيهات.

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حصة الفرد من السلع التموينية

في قرار وزاري أصدره الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بخصوص حصة الفرد من السلع التموينية على البطاقة التموينية بأن يكون زجاجة زيت 800 مللى للفرد المدرج على البطاقة التموينية ويكون الحد الأقصى للبطاقة 4 زجاجات كما تضم أيضا كيلوجرام سكر للفرد الحد الأقصى 6 أكياس وزن الواحد منهم 1 كيلو جرام على البطاقة كما تضم أيضا كيلوجرام  من الأرز في حال قل عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد، و يصرف 2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 عبوة وزن 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

كما يتم صرف باقى السلع من قائمة السلع التموينية، حيث تضمّن التوجيه وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات، ويصرف المواطن المستحق للدعم  سلعة من أيا من المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية من خلال البطاقة التموينية بحد أقصى ٤ مرات خلال الشهر يتردد فيها على هذه المنافذ.

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