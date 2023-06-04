جمهور الأهلي يحتفل بهدف بيرسي تاو في مقاهي وسط البلد

قبل لحظات قليلة من انتهاء الشوط الأول للمباراة النهائية التي تجمع فريقي الأهلي المصري والوداد المغربي، نجح المحترف الجنوب أفريقي بيرسي تاو في تسجيل هدف التقدم للشياطين الحمر، لتعم الفرحة ستاد القاهرة، وهدد كبير من المقاهي التي تذيع المباراة، وتحديداً مقاهي وسط البلد.

حيث قال محمد زكريا أحد مشجعي القلعة الحمراء: "هدف بيرسي تاو جاء في وقت قاتل من نهاية الشوط الأول، وأتمني أن تسير المباراة بهذا الضغط الأهلاوي الكبير، وأتوقع أن يسجل الأهلي خلال مجريات الشوط الثاني، وأتوقع تغير كهربا ودخول مهاجم أخر بديل له، حيث أنه لم يظهر بالشكل المطلوب منه، وعايز أوضح أن الوداد لن يكون صيد سهل خلال مباراة العودة، وأتمنى حسم التأهل من القاهرة.

وهو نفس الأمر بالنسبة لصديقه محمد الذي قال: "المباراة عصيبة علي الفريقين، ولكن اعتقد أن الاهلي بعد التأهل بهذه الطريقة، لن يتخلي عن التأهل لكأس العالم للأندية، واتمني أن ينجح الأهلي في التسجيل بالشوط الثاني وضمان التتويج بالبطولة علي ملعبه، واعتقد أن المهم ليست سهلة علي الفريقين .

‎وضم تشكيل الأهلي: "مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، آليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي، حسين الشحات، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

واالتقي الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات سابقة، وفشل الأهلي خلال 3 مباريات فى تحقيق الفوز على الوداد، حيث نجح الأخير فى الفوز مرتين وتعادلان في مباراة واحدة .

وفى نهائى نسخة 2017، فرض الوداد التعادل على الأهلي 1-1 فى ذهاب نهائي البطولة بالقاهرة، وانتصر الوداد إياباً فى المغرب بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه، أما نهائي النسخة الماضية 2022 الذى أقيم من مباراة واحدة بالمغرب، فشهد تفوق الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 وتتويجه باللقب القاري.

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