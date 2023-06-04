فى ذكرى ميلاد الساحر.. كيف أحيّت عائلة محمود عبد العزيز ذكراه؟

فى مثل هذا اليوم ولكن عام 1946، ولد الساحر محمود عبد العزيز، في محافظة الإسكندرية، وتخرج من كلية الزراعة، وحصل على ماجستير فى تربية النحل، وتوفى فى 12 نوفمبر 2016، وتزوج مرتين آخرها بوسى شلبى وأنجب ولدين الكبير محمد والصغير كريم.

محمد عبد العزيز يحيى ذكرى والده

نشر الابن الأكبر لمحمود عبد العزيز، أمس، صورة له ولزوجته وابنته الرضيعة وعلق قائلًا: “غداً (٤ يونيو) وزى كل سنة فى يوم ميلادك لازم أكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنة وانت طيب يا حاج، والسنادى بقا حفيدتك بتبوس إيدك وبتقولك كل سنة وحضرتك طيب”.

واستكمل: “بنحبك وواحشنا يا أغلى وأحن وأطيب خلق الله، يا أبويا وأخويا وصاحبى وسندى وضهرى، جوايا أحاسيس وكلام من كترهم مش عارف أعبر عنهم، بس أنا متأكد إنك كالعادة حاسس بيا وفاهمني وعارف إللى جوايا من غير ما أفتح بقى.. (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)”.

بوسى شلبى تحيي ذكرى ميلاد زوجها

كما زارت بوسي شلبي زوجة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، قبر زوجها فى ذكرى ميلاده تخليدًا لإحياء ذكراه، ونشرت فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وهى تقرأ القرآن أمام قبر زوجها الراحل محمود عبدالعزيز، وعلقت عليه قائلة: «شاركوني الدعاء هدية له في يوم ميلاده».

كريم محمود عبد العزيز يحى ميلاد والده

بينما شارك كريم محمود عبد العزيز صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” وعلق عليها قائلا: "4 يونيو عيد ميلاد الرجولة أبويا محمود عبد العزيز".

زوجة محمد محمود عبد العزيز تحى ذكرى ميلاد حماها

ونشرت زوجة محمد سافانا سافي صورة تجمع زوجها وبنتها والراحل محمو عبد العزيز وهو يحمل حفيدته وعلقت قائلة: “كل سنة وحضرتك طيب، أنت موجود وعايش بقلوبنا وخصوصاً بقلب محمد، وزي ما أبويا غالي ومش بيفارق قلبي وتفكيري ثانية، سلملي عليه أوي وقوله إنه وحشني قوي.. بحبكم كتير”.