العثور على جثة شاب بأسوان ومباحث كوم أمبو تباشر تحقيقاتها لفك اللغز

عثر أهالى منطقة السلخانة بمدينة كوم أمبو، شمال أسوان، الأحد، على جثة شاب ملقاة بالشارع في ظروف غامضة.

وعلي الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقي مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بالعثور على جثة هامدة لشاب ملقاه فى الشارع بمنطقة السلخانة التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة والتعرف علي هوية المتوفى.

وانتقل رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحرى حول الأسباب وراء الواقعة.

ويباشر رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو تحرياتهم للوصول للفك لغز واقعة عثور الأهالى على جثة هامدة لشاب ملقاة فى شارع السلخانة بدائرة المدينة، والوصول إلى الأسباب وراءها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب ورائها.