الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سليمان وهدان: نحتاج زيادة عدد الدوائر وتمثيل المدن الجديدة داخل البرلمان

سليمان وهدان
سليمان وهدان

قال سليمان وهدان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن انتخابات القائمة المغلقة تجربة عشناها، والقائمة المطلقة هي النظام الأنسب في ظل الدستور الحالي الذي يحدد كوتة للمرأة وللمصريين في الخارج والمحافظات الحدودية، وكذلك للحفاظ على نسبة العمال والفلاحين.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه من أجل تمثيل المجتمع المصري بهذا الشكل داخل قاعة البرلمان لابد من تطبيق نظام القائمة المغلقة.

وأشار إلى ضرورة زيادة عدد دوائر البرلمان، حيث أنه يوجد  596 مقعد في مجلس النواب، و300 مقعد في مجلس الشيوخ.

وأردف: "محتاجين زيادة في عدد الدوائر، لأسباب عدة منها أن بعض المناطق مثلت وأخرى لم تمثل على أرض الواقع، فتوجد مدن جديدة تنشأ وهي خارج الدوائر الانتخابية، وهذه المدن بها كتل سكانية، فضلًا عن أن الزيادة السكانية مضطردة".

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