الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية تموين الغربية، بقيادة محمد أبو هاشم، وكيل الوزارة حملة مكثفة تمكنت خلالها من ضبط 10 جوال مدعم بلغ وزنهم 500 كيلو جرام (نصف طن)، استولى عليهم صاحبي فرن بمركز قطور، للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء والتربح ماليا بدون جه حق، بالتنسيق مع مباحث تموين العربية، بقيادة العميد إيهاب عبد الحليم، حيث تم مداهمة مخبز بمركز زفتي، بعدما تددت معلومات عن قيامه ببيع الدقيق المدعم والإستيلاء علي أموال الدعم. 

تلقى محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية تقريرًا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز قطور، بالتعاون مع مباحث التموين بالغربية من ضبط صاحب مخبز استولى على 20 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، وأقر أنه جمعها للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها بناءً علي تعليمات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية وهيئة الرقابة الادارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة.

كما تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا والمحلة وزفتى، استولوا على 43 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

وتلقى وكيل تموين الغربية تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا والمحلة وزفتى، استولوا على 43 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.

ضبط نصف طن دقيق م دعم قبل بيعه بالسوق السوداء بمركز قطور أرباح غير مشروعة الاستيلاء على أموال الدعم التموين والتجارة الداخلية الاستيلاء على أموال المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالسوق السوداء

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