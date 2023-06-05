مستفيدة من ندوات "حياة كريمة": منعت طلاقي في سنة أولى زواج

بجانب تطويرها للبنية التحتية وإنشاء العديد من المشروعات الخدمية لسكان الريف المصري قامت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية للأنهاء المشاكل الأسرية ولقى ذلك استحسان الكثير من سكان تلك القرى وبدأ المشاركين في تلك الندوات من تطبيق ما تعلموا داخل منازلهم.

المبادرة منعت طلاقى فى سنة أولى زواج

«أمنية عبد المتنبى»، تعيش في قرية «قلهانة» التابعة لمركز «إطسا» فى محافظة الفيوم، تزوجت منذ أشهر قليلة ، لكنها عانت كثيرًا بسبب زوجها الذي يعاملها بطريقة خاطئة ، ودائمًا يلجأ لأسرته لحل تلك المشاكل التي تنشب بينه وبين زوجته، وذلك جعل المشاكل تزيد بينهما، وتمنت فقط أن تنتهي تلك المعاناه وأثناء جلوسها في منزلها فوجئت بندوات توعوية تابعة لمبادرة حياة كريمة يتحدث بها المحاضرين عن المشاكل الأسرية وكيفية علاجها، الأمر الذي جعل أمنية تذهب للمشاركة في تلك الندوات.

وقالت أمنية لـ«الدستور» إنها متزوجة منذ أشهر قليلة، وعانت من عدة مشاكل مع زوجها ، الذى كان يتعامل معها بصورة خاطئة تمامًا، وهو ما أدركته من خلال ندوات «حياة كريمة»، حيث كانت حياتهم روتينية جدًا وكانت أكبر مشاكلهم هى اللجوء إلى أهاليهم لحل المشاكل التى تنشأ بينهم، ما كان يتسبب فى تفاقمها وليس حلها، حتى جاءت هذه الندوات التى علمتنا ضرورة حل المشاكل بعيدًا عن الأهل، وذكرت أن ندوات التوعية الأسرية ساعتدها فى الحصول على حياة مريحة مع زوجها، بعدما وصلت مشاكلها إلى ذروتها، وقرروا الأنفصال، حتى جاءت هذه القوافل وأنقذتنا من الدخول فى نفق مظلم آخره الطلاق.

أضافت أن الكثير من الأهالي شاركوا في تلك الندوات والجميع استفاد واصبحوا يعيشون حياة جيدة خالية من القلق والتوتر والمشاكل الأسرية، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما نظموا تلك الندوات وجعلوا حياتها أفضل بكثير ، كما وجهت الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة سكان الريف المصري ووفرت لهم جميع الخدمات التي يعتمدون عليها بشكل أساسي في حياتهم اليوميه.