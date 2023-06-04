في ليلة وداعه.. "بنزيما" يسجل آخر أهدافه في تعادل ريال مدريد مع بيلباو

أنهى ريال مدريد موسمه بالتعادل مع أتلتيك بيلباو، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2022-2023.

مباراة الوداع لـ كريم بنزيما ومعه ماركو أسينسيو، إيدين هازارد وماريانو دياز، كانت استثنائية بكل المقاييس، لأنها كانت المباراة الأخيرة لقائد الفريق، ومن حمل على عاتقه مهمة قيادة الهجوم لمدة 14 عامًا متتاليًا.

احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح بيلباو بعد لمس توني كروس الكرة بيده، ليتولى ميكيل فيسجا مهمة تنفيذها، لكن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد تصدى لتسديدته ببراعة.

وسجل أويهان سانسيت الهدف الأول لـ بيلباو في الدقيقة 49، من متابعة للتسديدة التي أطلقها وتصدى لها كورتوا في البداية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد ضرب لاعب بيلباو لـ ميليتاو.

كريم بنزيما تولى تنفيذها بنجاح في الدقيقة 72، مسجلًا هدف التعادل لفريقه.. هدف هو الأخير له بقميص النادي المدريدي.

كارلو أنشيلوتي قرر استبدال بنزيما بـ لوكا مودريتش، لينفجر ملعب سانتياجو برنابيو بالتصفيق والتحية لأحد أساطير النادي على الإطلاق، الذي قرر الرحيل أخيرًا.

كما أخرج أنشيلوتي ماركو أسينسيو في الدقيقة 92 بعدما دفع به كبديل في الشوط الثاني، لينال نصيبه من التصفيق والتحية.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 78 نقطة، منهيًا المسابقة في المركز الثاني بعد تعادل أتلتيكو مدريد مع فياريال، فيما رفع أتلتيك بيلباو رصيده لـ 51 نقطة في المركز الثامن.