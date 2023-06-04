35 دقيقة.. كهربا يهدر هدفًا مؤكدًا والـ VAR ينقذ الوداد من ركلة جزاء مثيرة للجدل

مرت 35 دقيقة من مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي استهل المباراة بضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر في الوقت الذي تراجع فيه لاعبو الوداد.

وشهدت الدقيقة 7 كرات عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق علي معلول ليسدد كهربا لكنها كرة مرت بعرض الملعب.

وفي الدقيقة 8 سقط حسين الشحات لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء بعد دفعه من جلال الداودي لكن حكم المباراة لم يحتسب أي مخالفة.

في الدقيقة 12 عرضية خطيرة من بيرسي تاو لصالح الأهلي من الطرف الأيمن ولكن يوسف المطيع حارس الوداد يمسك بالكرة بنجاح.

في الدقيقة 14 تصويبة من سامبو من وسط الملعب لصالح الوداد لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

في الدقيقة 22 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس ياسر إبراهيم الذي سدد كرة وصلت إلى حارس المرمى.

في الدقيقة 30 ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد لمسة يد على لاعب الوداد داخل منطقة الجزاء.

ركلة جزاء ملغية لصالح الأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو بعد لمسة يد على لاعب الوداد داخل منطقة الجزاء بعد تصويبة من علي معلول.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - حمدي فتحي

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في المغرب يوم 11 يونيو المقبل.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما صعد الوداد المغربي إلى المباراة النهائية على حساب صن داونز.