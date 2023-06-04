إدموند غريب: الكثير من الدول سحبت سنداتها المليارية من أمريكا

قال إدموند غريب، باحث في الشئون الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعاني من مشاكل ومنها أن الوضع تغير ولم تعد دولة تعتمد على الإنتاج.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في فترة الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تمثل 5% من سكان العالم وكانت تنتج 50% من إنتاج العالم، والوضع الآن تغير وهناك الكثير من الشركات انتقلت للصين وأمريكا اللاتينية.

بعض الدول بدأت تستخدم عملتها المحلية

وتابع الباحث في الشئون الأمريكية، أن هناك تحولات في عدد كبير من دول العالم لاستخدام عملتها المحلية ونرى كذلك دولًا أخرى بدأت تسحب أموالها من أمريكا وبعضها كان لها مليارات في السندات الأمريكية، بسبب فرض العقوبات ووضع اليد على أموال الدول الأخرى.