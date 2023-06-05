بتخفيض 25%.. أسعار فاكهة اللحوم في مذبح السيدة زينب

طرح الباعة في مدبح السيدة زينب منتجات اللحوم، وحلويات الحيوانات، بأسعار مخفضة جدًا، مقارنة بالمحال التجارية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وتوافد عدد كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء وحلويات اللحوم من مذبح السيدة زينب، التابع لمحافظة القاهرة، ورصدت" الدستور" أسعار اللحوم الحمراء، وحلويات اللحوم في المذبح، والتي جاءت على النحو التالي:

إذ تتراوح أسعار فاكهة اللحوم، وحلويات الذبائح من 70 جنيها لـ 220 جنيها، ووصل سعر المخ إلى 125 جنيها، ويباع اللسان بالواحد ليبدأ سعره من ٨٠ جنيها، لـ ١٢٠ جنيها، والكرشة تصل سعرها لـ ١٥٠ جنيها للكيلو.

وفي ذات السياق قال أحمد عبد العزيز، أحد الجزارين في منطقة السيدة زينب، التابع لمحافظة القاهرة، ل" الدستور"، إن الأسعار مخفضة بشكل كبير، لأنه حتى الآن لم يكتظ السوق بالمواطنين، ولأن إقبال العيد لازال لم يصل للحد الطبيعي.

والتقطت منه محمد أحمد، أحد الجزارين في منطقة المدبح في حي السيدة زينب أطراف الحديث قائلة لـ"الدستور": "الأسعار مخفضة بنسبة ٢٥٪ عن المحال التجارية ومحال الجزارة، وهناك تخفيضات خاصة للمواطنين على شراء الكميات"، مؤكدة أنه في العيد الكل يحصل على ما يريد من حلويات المدبح.

وتابع أحد الجزارين أن الجزارين يعطون الفقراء كل ما يحتاجونه من فاكهة اللحوم، أو حلويات اللحوم، أو حتى اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة جدا.

فيما أشار حسن محمد، أحد الجزارين في منطقة المدبح، أن الأسعار قد ترتفع مع الموسم الجديد.