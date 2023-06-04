الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة

أرشيفية
أرشيفية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية دون وقوع أي إصابات، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه .

كانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للعقارات المجاوره، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحريات حول الواقعة التلفيات التحريات الجديدة الجنائية الخسائر الحماية المدنية

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