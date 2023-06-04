روسيا تمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل

أعلنت روسيا، مساء اليوم الأحد، تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار نوفاك في تصريحات صحفية، إلى أن بلاده ستمدد الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024 كإجراء احترازي بالاتفاق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك +، والتي أعلنت سابقا خفضا طوعيا في أبريل.

وأوضح المسؤول الروسي أنه سيتم إجراء هذا التخفيض الاختياري من مستوى الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه في 4 يونيو، خلال الاجتماع الخامس والثلاثين لأوبك +.

ولفت نوفاك إلى أن قرار مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط خلال عام 2024 يصب في مصلحة السوق ومصلحة الدول المشاركة بصناعة القرار.

وشدد نوفاك على أنه لم تحدث أي خلافات بين روسيا والسعودية بشأن قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط.