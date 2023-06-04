4.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك السخنة خلال مايو 2023

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر مايو 2023 عن مشمول 9146 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 19864 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر مايو الماضي 1 مليار و 44 مليون و 604 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 3 مليار و 450 مليون و317 ألف جنيه.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من خلال جمارك السخنة فى شهر مايو الماضي 1302 شهادة صادر بعدد 15941 حاوية ، بقيمة إجمالية 4 مليار و 397 مليون و 164 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر عن بعض الشهادات المصدرة بمبلغ 17 مليون و 170 ألف جنيه ، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن ( دريس برسيم - رخام - رمال - فوسفات - فايبر جلاس).

وبذلك يكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر مايو 2023 حوالى 4 مليار و 494 مليون و 921 ألف جنيه.