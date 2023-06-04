الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن سكندري: "الحوار الوطني" لم شمل الجميع ونقف مع قياداتنا لرفع اسم مصر

جريدة الدستور

قال السيد الخطيب، مواطن سكندري إن الحوار الوطني حدث لم نكن نحلم به، لكنه أصبح موجود بالفعل بفضل الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن هذا الحوار جمع جميع فئات الشعب والأحزاب لطرح الأفكار ومناقشة المشكلات.

أضاف الخطيب لـ«الدستور» أن الحوار عمل عظيم جدد الروح في أبناء مصر ونتائجها بمشيئة الله سوف تغير من أشياء عديدة بداخل مصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا يسعى لأخد الخطوات التي تعمل لصالح مصر: “ربنا  يحافظ على الرئيس وعلى الجيش والشرطة ويحمي مصر بهم وبكل مواطن يحب مصر ويعمل على رفع شأنها”.

أوضح أنه مواطن يحب بلده وأبناء مصر يعشوقونها ويقفوا جميعا بجانب القيادة السياسية ومع كل ما هو في صالح مصر قائلاً: « ربنا يقدر الرئيس الذي تولى المسؤولية في وقت صعب للغاية، وكان قرار جرئ من قائد قوى، لم نرى مثله من قبل لأنه وطني يحب مصر.. ربنا يحافظ عليك ياريس ويجعلك زخرًا ويجعلك تاريخك يتناقله الاحفاد ويفتخرون به».

أشار إلى أن الدولة المصرية في عهد السيسي هي تاريخ من الإنجازات والمشروعات الكبرى القومية والتنموية، يستفاد منها الجيل الحاضر والأجيال في المستقبل فهى انجازات تعيش لسنوات عديدة مقبلة ملمسها الآن ونسعد أنها لأبنائنا واحفادنا مستقبلا».

واختتم « الخطيب» حديثه: «ربنا ينصر مصر ويبعد عنها كل حاقد وكل مستغل وكل متربص، متابعا: أي أحد يريد أن يؤذي مصر لن ينال ذلك لأن مصر هي البلد الآمن التي ذكرت في القرآن وعاش ومر بها الأنبياء، أهل بيت النبي محمد (ص)، مصر محدش هيقدر يجي جنبها .. مصر أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا».

رابط الفيديو 

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