رئيس الشيوخ يتسلم وسام الصداقة من مجلس الشيوخ الكازاخي

قام اليوم الدكتور مولين أشيم باييف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي تنفيذا لقرار رئيس جمهورية كازخستان قاسم جومارت توكاييف بتسليم وسام الصداقة للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المصرى، تقديرا لمصر ولدور المستشار "عبد الرازق" فى دعم أواصر التعاون المصرى -الكازاخى على مختلف الأصعدة.

جاء تسليم الوسام على هامش افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد انتهاء التجديدات بمنحة من دولة كازاخستان.

والوسام تم أهداؤه لرئيس مجلس الشيوخ المصرى من أعلى الأوسمة فى دولة كازخستان.

ورفع وكيل مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، وقال ترفع الجلسة علي ان تعود في الساعة الحادية عشر من صباح الغد الاثنين.

جاء رفع الجلسة بعد ان اغلق ابوشقة باب المناقشة علي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

ومن المتوقع ان يستكمل المجلس بجلسة الغد مناقشة ذات التقرير وأخذ الراي النهائي عليه، ووجه الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ اربع رسائل للحكومة للعمل علي مساعد القطاع الخاص ومساعد عمليات التصدير للمنتج المصري مما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وخفض الاستيراد وبالتالي توفير العملة الصعبة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 .

وقال دعبس، في كلمة له اليوم امام الجلسة العامة علي الحكومة ان تعمل علي دعم وتنفيذ المشروعات المنتجه والتي تدر دخل للبلد وقال لابد ان تراعي الحكومة ظروف البلاد واقامة المشروعات الانتجاجية والتصدير من خلالها في الاسواق الخارجية وذلك من خلال انشاء شركات عالمية ومحلية خاصة بالعمل علي تسهيل تصدير المنتجات المصرية وازالة كافة المعوقات امام عمليات التصدير حتي لا تعود السلع والمنتجات المصرية مرة اخري من الاسواق العالمية والخارجية كما طالب النائب بالعمل علي التعاون او انشاء مكاتب للمحاماه الدولية للمحافظة علي حقوق المصدر والمنتج المصري في القضايا الدولية والخاصة بعمليات ىالتصدير او ارجاع المنتجات المصرية.